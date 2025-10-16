Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 18:57

Путин и Трамп условились оставаться на связи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Президент России Владимир Путин и российский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в четверг, 16 октября, условились оставаться на связи. Об этом во время общения с журналистами заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Телефонный контакт президентов России и США был весьма полезен. Два лидера договорились, что они будут оставаться на связи», — сообщил представитель Кремля.

Трамп оценил возможность встречи Путина и Зеленского
Трамп оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Напомним, вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, он продолжался более двух часов. В ходе общения стороны договорились провести очную встречу в столице Венгрии. По словам Юрия Ушакова, Трамп во время разговора назвал завершение конфликта на Украине первоочередной задачей. Также известно, что американский лидер планирует обсудить итоги этой беседы с Владимиром Зеленским, их встреча запланирована на 17 октября.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Юрий Ушаков
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar