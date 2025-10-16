Трамп в разговоре с Путиным призвал к скорейшему миру на Украине

Американский лидер Дональд Трамп в ходе беседы с российским президентом Владимиром Путиным подчеркнул, что установление мира на Украине является первоочередной задачей и представляет собой самый непростой конфликт для разрешения. Об этом журналистам заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Трамп многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира на Украине. Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы», — отметил представитель Кремля.