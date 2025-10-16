Трамп оценил возможность встречи Путина и Зеленского
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
В США не исключают возможности организации прямой встречи между президентом России Владимиром Путины и Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление прозвучало от пресс-секретаря Белого дома Кэролин Ливитт на брифинге для журналистов сразу после телефонного разговора Дональда Трампа с российским коллегой.
Представитель администрации США подчеркнула, что американский президент намерен активно способствовать продвижению мирного процесса и уверен в перспективности диалога между лидерами двух стран. Данная позиция была озвучена вслед за подробным обсуждением текущей международной ситуации в ходе состоявшихся телефонных переговоров.
Напомним, что только что завершился телефонный разговор между Трампом и Путиным, который длился около двух часов. В ходе беседы лидеры договорились провести очные переговоры в Будапеште. При этом Трамп намерен обсудить с Зеленским итоги разговора с президентом России, их встреча состоится завтра.
