Трамп оценил возможность встречи Путина и Зеленского

В США не исключают возможности организации прямой встречи между президентом России Владимиром Путины и Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление прозвучало от пресс-секретаря Белого дома Кэролин Ливитт на брифинге для журналистов сразу после телефонного разговора Дональда Трампа с российским коллегой.

Представитель администрации США подчеркнула, что американский президент намерен активно способствовать продвижению мирного процесса и уверен в перспективности диалога между лидерами двух стран. Данная позиция была озвучена вслед за подробным обсуждением текущей международной ситуации в ходе состоявшихся телефонных переговоров.