Трамп: США не могут отправить Киеву Tomahawk, эти ракеты нужны Вашингтону

Соединённым Штатам самим нужны ракеты Tomahawk, заявил американский президент Дональд Трамп. Он подчеркнул, что Вашингтон не может истощать собственные запасы поставками на Украину.

Республиканец рассказал, что вопрос отправки Tomahawk киевскому режиму обсуждался во время его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 16 октября. По словам Трампа, США располагают большим количеством таких ракет, однако они нужны самим Соединённым Штатам.

«Я имею в виду, что мы не можем истощать запасы нашей страны. Так что, знаете, они очень важны, они очень мощные, точные и хорошие, но они нам тоже нужны, так что я не знаю, что мы можем с этим поделать», — заключил хозяин Белого дома.