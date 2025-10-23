Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удары дальнобойным оружием вглубь России

Президент Владимир Путин предупредил, что в случае ударов дальнобойным оружием по российской территории ответ Москвы будет «очень серьёзным и ошеломляющим». Так он отреагировал на заявление Владимира Зеленского о планах Украины получить дальнобойное вооружение.