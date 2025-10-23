Сектор Газа
23 октября, 15:52
Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удары дальнобойным оружием вглубь России

Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин предупредил, что в случае ударов дальнобойным оружием по российской территории ответ Москвы будет «очень серьёзным и ошеломляющим». Так он отреагировал на заявление Владимира Зеленского о планах Украины получить дальнобойное вооружение.

«Это попытка эскалации. В таком случае ответ будет очень серьёзным и ошеломляющим», — заявил журналистам российский лидер.

Ранее в четверг Путин вышел к журналистам после съезда Русского географического общества (РГО) и прокомментировал решение Дональда Трампа по саммиту в Будапеште, а также высмеял новые антироссийские санкции — в частности, включение в список унитазов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Марина Фещенко
