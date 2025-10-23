Сектор Газа
23 октября, 15:39

Путин: Саммит в Будапеште, скорее, переносится

Обложка © Life.ru

Российско-американский саммит в Будапеште, скорее, переносится, заявил журналистам кремлёвского пула президент Владимир Путин.

По его словам, проведение встречи в столице Венгрии было предложено американской стороной. Глава государства также добавил, что было бы ошибкой подойти к саммиту без подготовки.

«Её (встречу) предложил сам Трамп, я согласился. Но её надо подготовить. Иначе было бы ошибкой выйти без результата. Сейчас президент США решил отменить или, скорее, перенести встречу. Что можно сказать. Диалог всегда лучше, чем конфронтации и, тем более, война», — подчеркнул Путин.

Напомним, ранее Трамп заявил, что отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. У главы Белого дома, по его собственному признанию, сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом России не получится.

