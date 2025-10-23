Зеленский приписал себе в заслуги срыв встречи Путина и Трампа в Будапеште

Владимир Зеленский приписал себе в заслуги срыв встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда рампа в Будапеште.

«Введены санкции против российской энергетики. Не будет встречи в Венгрии без Украины. И пока нет «Томагавков». Вот такой результат. Я считаю, что это неплохо», – заявил он журнаистам.