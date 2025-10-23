Зеленский приписал себе в заслуги срыв встречи Путина и Трампа в Будапеште
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский приписал себе в заслуги срыв встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда рампа в Будапеште.
«Введены санкции против российской энергетики. Не будет встречи в Венгрии без Украины. И пока нет «Томагавков». Вот такой результат. Я считаю, что это неплохо», – заявил он журнаистам.
Напомним, ранее Трамп заявил, что отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. У главы Белого дома, по его собственному признанию, сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом России не получится. В Кремле заявили, что российский лидер может дать комментарии по саммиту в Венгрии уже сегодня вечером. Также сегодня также анонсировано выступление президента США Дональда Трампа. Оно начнётся в 22:00 мск, его тема пока держится в секрете.
