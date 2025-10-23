Песков не исключил, что сегодня Путин прокомментирует ситуацию с саммитом в Будапеште

Вечером 23 октября президент России Владимир Путин может прокомментировать ситуацию с саммитом в Будапеште и встречей с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

«Подождите. Я надеюсь, что президент найдёт возможность прокомментировать», — заявил он.

Напомним, что сегодня также анонсировано выступление президента США Дональда Трампа. Оно начнётся в 22:00 мск. Белый дом заявил, что он выступит с важным объявлением, но его тема пока держится в секрете. Эти новости звучат на фоне новостей об отмене встречи Трампа с Путиным в Будапеште.