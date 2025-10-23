Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 21:47

Трамп сообщил, что отменил встречу с Путиным, но намерен провести её в будущем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. По словам республиканца, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом РФ не получится.

«Мы отменили встречу с президентом Путиным», — заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме после встречи с генсеком Североатлантического блока Марком Рютте.

По словам хозяина Белого дома, ему показалось, что США не добьются того, что нужно. Трамп также добавил, что в будущем встреча с Путиным состоится.

Трамп назвал фейком статью о разрешении ВСУ бить дальнобойными ракетами по РФ
Трамп назвал фейком статью о разрешении ВСУ бить дальнобойными ракетами по РФ

Ранее министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент заявил, что Дональд Трамп разочарован текущим статусом переговорного процесса по прекращению конфликта вокруг Украины. До этого республиканец прокомментировал возможные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что решение о проведении встречи пока не было принято, поскольку ему не хотелось бы тратить время напрасно.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • Россия
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Саммит в Будапеште
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar