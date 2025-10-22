Трамп назвал фейком статью о разрешении ВСУ бить дальнобойными ракетами по РФ

Американский лидер Дональд Трамп назвал фейковой новостью статью, опубликованную в Wall Street Journal и касающуюся якобы одобренного США разрешения Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по территории России. Соответствующее заявление республиканец сделал в своём аккаунте в соцсети Truth Social.

«Статья Wall Street Journal о том, что США дали разрешение Украине на использование ракет большой дальности для ударов вглубь территории России, — это фейк ньюс!», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты якобы отменили ключевое ограничение на применение Украиной некоторых дальнобойных ракет, позволяя ВСУ наносить удары по территории Российской Федерации. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме. По информации газеты, во вторник ВСУ использовали британскую крылатую ракету Storm Shadow для нанесения удара по Брянску. Решение об отмене ограничения, как утверждается, было принято после изменения порядка координации таких ударов.