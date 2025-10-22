Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 17:33

Мирный житель погиб, ещё один ранен при атаке дронов ВСУ на Брянскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

ВСУ совершили атаку с использованием дронов-камикадзе на населённый пункт в Брянской области. В результате инцидента один мирный житель погиб, ещё один получил ранения, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате террористических действий, к сожалению, один мирный житель погиб. Ещё один получил ранения. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь»,написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Российская ПВО сбила 33 вражеских дрона над российскими регионами
Российская ПВО сбила 33 вражеских дрона над российскими регионами

Напомним, что сегодня российские системы ПВО сбили шесть украинских дронов над Брянской областью. Все вражеские беспилотники были уничтожены в период с 12:00 до 16:00 по московскому времени.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar