21 октября, 14:44

ПВО России сбила шесть украинских дронов над Брянской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

ПВО России успешно уничтожила над территорией Брянской области шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, все вражеские дроны были уничтожены в период с 12:00 до 16:00 по московскому времени.

Ранее Life.ru сообщал, что системы ПВО в период с 8:00 до 12:00 по московскому времени уничтожили три вражеских БПЛА самолётного типа над территорией Брянской, Курской и Орловской областей. Все цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы на подступах к охраняемым объектам.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Мария Любицкая
