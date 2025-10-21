ПВО России сбила шесть украинских дронов над Брянской областью
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
ПВО России успешно уничтожила над территорией Брянской области шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, все вражеские дроны были уничтожены в период с 12:00 до 16:00 по московскому времени.
Ранее Life.ru сообщал, что системы ПВО в период с 8:00 до 12:00 по московскому времени уничтожили три вражеских БПЛА самолётного типа над территорией Брянской, Курской и Орловской областей. Все цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы на подступах к охраняемым объектам.
