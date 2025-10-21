ПВО России сбила шесть украинских дронов над Брянской областью

ПВО России успешно уничтожила над территорией Брянской области шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, все вражеские дроны были уничтожены в период с 12:00 до 16:00 по московскому времени.

Ранее Life.ru сообщал, что системы ПВО в период с 8:00 до 12:00 по московскому времени уничтожили три вражеских БПЛА самолётного типа над территорией Брянской, Курской и Орловской областей. Все цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы на подступах к охраняемым объектам.