21 октября, 10:35

Силы ПВО сбили три вражеских БПЛА в Брянской, Курской и Орловской областях

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Предотвращены атаки украинских беспилотников на три региона страны — Брянскую, Курскую и Орловскую области. Все цели были уничтожены средствами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 8.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

Все сбитые дроны относились к самолётному типу и имели большой радиус боевого применения. Такие беспилотники способны нести на борту до нескольких десятков килограммов взрывчатых веществ, в зависимости от модификации.

Ранее сообщалось, что российская система ПВО отразила очередную массированную атаку ВСУ. За ночь над несколькими регионами страны было уничтожено и перехвачено 55 украинских беспилотников самолётного типа, большинство из которых ликвидировали на юге России. 34 дрона сбили над Ростовской областью, шесть — над Воронежской, по три — над Краснодарским краем и Липецкой областью.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

