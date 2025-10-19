ПВО России сбила ещё 7 украинских дронов над Белгородской областью

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила ещё семь украинских беспилотников, попытавшихся атаковать Белгородскую область после полудня 19 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений нет.

«19 октября в период с 14:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Белгородской области», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Черниговской области российские военные ударом ракеты «Искандер» ликвидировали вражескую позицию РСЗО «Химарс». Дрон-разведчик подтвердил, что Киев лишился самой установки, двух машин-сопровождения, укрытия для личного состава и пятнадцати солдат.