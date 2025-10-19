Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 15:13

ПВО России сбила ещё 7 украинских дронов над Белгородской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила ещё семь украинских беспилотников, попытавшихся атаковать Белгородскую область после полудня 19 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений нет.

«19 октября в период с 14:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Белгородской области», — уточнили в ведомстве.

Гладков показал последствия атаки дронов ВСУ на Белгородскую область
Гладков показал последствия атаки дронов ВСУ на Белгородскую область

Ранее в Черниговской области российские военные ударом ракеты «Искандер» ликвидировали вражескую позицию РСЗО «Химарс». Дрон-разведчик подтвердил, что Киев лишился самой установки, двух машин-сопровождения, укрытия для личного состава и пятнадцати солдат.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar