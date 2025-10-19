Армия России уничтожила позицию РСЗО «Химарс» ВСУ в Черниговской области

В Черниговской области российские военные ударом ракеты «Искандер» ликвидировали вражескую позицию РСЗО «Химарс». Видео атаки публикует Минобороны РФ. Дрон-разведчик подтвердил, что Киев лишился самой установки, двух машин-сопровождения, укрытия для личного состава и пятнадцати солдат.

Уничтожение РСЗО «Химарс» ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«В результате разведывательных мероприятий в районе н.п. Кузьминское (в 133 км северо-восточнее н.п. Чернигова, в 18 км от государственной границы) было обнаружено место стоянки РСЗО «Химарс» ВСУ. Расчётом ОТРК «Искандер-М» ВС РФ по выявленной цели был нанесён ракетный удар», — уточняется в тексте.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео, как оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» нанёс высокоточный удар по позициям украинских тяжёлых беспилотников типа «Лютый» в Харьковской области. В результате атаки ВС РФ вражеская сторона потеряла 30 солдат.