Российские военные выбили украинских солдат из посёлка Чунишино в ДНР, взяв его под свой полный контроль. Также освобождено село Полтавка в Запорожской области. Такими сводками из зоны СВО делится Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Чунишино Донецкой Народной Республики», — уточнили в ведомстве.

Населённый пункт Полтавка удалось освободить благодаря продвижению в глубину обороны противника подразделений группировки войск «Восток».

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие взяли под полный контроль село Плещеевка в Донецкой Народной Республике, сейчас идёт зачистка территории от солдат противника, которые могут укрываться от ВС РФ.