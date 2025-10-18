Сектор Газа
18 октября, 09:35

Армия России освободила село Плещеевка в ДНР

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские военнослужащие взяли под полный контроль село Плещеевка в Донецкой Народной Республике, сейчас идёт зачистка территории от солдат противника, которые могут укрываться от ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Плещеевка Донецкой Народной Республики», — сказано в заявлении.

«Вернётся с приветом»: В сети бойцов «Ахмата» угодил новенький украинский дрон

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео, как оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» нанёс высокоточный удар по позициям украинских тяжёлых беспилотников типа «Лютый» в Харьковской области. В результате атаки ВС РФ вражеская сторона потеряла 30 солдат.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

