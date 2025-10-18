Армия России освободила село Плещеевка в ДНР
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Российские военнослужащие взяли под полный контроль село Плещеевка в Донецкой Народной Республике, сейчас идёт зачистка территории от солдат противника, которые могут укрываться от ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Плещеевка Донецкой Народной Республики», — сказано в заявлении.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео, как оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» нанёс высокоточный удар по позициям украинских тяжёлых беспилотников типа «Лютый» в Харьковской области. В результате атаки ВС РФ вражеская сторона потеряла 30 солдат.
