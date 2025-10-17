Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 14:13

Минобороны показало момент удара «Искандера» по позициям ВСУ под Харьковом

Министерство обороны России опубликовало видео, как оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» нанёс высокоточный удар по позициям украинских тяжёлых беспилотников типа «Лютый» в Харьковской области. В результате атаки ВС РФ вражеская сторона потеряла 30 солдат.

Удар «Искандера» по позициям ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Отмечается, что все выявленные вражеские цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля. В результате удара ликвидированы 4 грузовых автомобиля типа «фура» с 65 беспилотными летательными аппаратами дальнего действия типа «Лютый», 5 пусковых установок БПЛА, а также 30 украинских боевиков, среди которых находились операторы и техники БПЛА, а также водители грузовиков.

Удар был нанесён по району населённого пункта Мартовое, расположенного в 50 километрах восточнее Харькова. Российские военные поразили место подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, а также транспортные средства, осуществлявшие перевозку ударных БПЛА.

«Искандер» одним махом уничтожил базу украинских дронов «Лютый» под Харьковом
«Искандер» одним махом уничтожил базу украинских дронов «Лютый» под Харьковом

Напомним, что ситуация для украинских сил в Харьковской области остаётся напряжённой. С начала сентября российские войска добились существенных тактических продвижений в этом регионе, демонстрируя слаженные действия группировок «Север» и «Запад».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Минобороны России

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar