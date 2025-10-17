Минобороны показало момент удара «Искандера» по позициям ВСУ под Харьковом

Министерство обороны России опубликовало видео, как оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» нанёс высокоточный удар по позициям украинских тяжёлых беспилотников типа «Лютый» в Харьковской области. В результате атаки ВС РФ вражеская сторона потеряла 30 солдат.

Удар «Искандера» по позициям ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Отмечается, что все выявленные вражеские цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля. В результате удара ликвидированы 4 грузовых автомобиля типа «фура» с 65 беспилотными летательными аппаратами дальнего действия типа «Лютый», 5 пусковых установок БПЛА, а также 30 украинских боевиков, среди которых находились операторы и техники БПЛА, а также водители грузовиков.

Удар был нанесён по району населённого пункта Мартовое, расположенного в 50 километрах восточнее Харькова. Российские военные поразили место подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, а также транспортные средства, осуществлявшие перевозку ударных БПЛА.

Напомним, что ситуация для украинских сил в Харьковской области остаётся напряжённой. С начала сентября российские войска добились существенных тактических продвижений в этом регионе, демонстрируя слаженные действия группировок «Север» и «Запад».