Вооружённые силы Украины испытывают критическую нехватку резервов и находятся в тяжёлом положении на харьковском направлении. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, сообщает ТАСС.

По его словам, с начала сентября российская армия достигла значительных тактических успехов в регионе, а действия группировок «Север» и «Запад» носят скоординированный характер.

«С начала сентября Вооружённые силы Российской Федерации на харьковском направлении продолжают планомерное выполнение поставленных задач. Это привело к значительным тактическим успехам, поставив группировки противника в критическое положение», — отметил Лисняк.

Он добавил, что украинские войска демонстрируют признаки истощения и системного кризиса:

«Командование вынуждено перебрасывать подразделения между различными участками фронта по принципу пожаротушения, использовать необученные части теробороны, наёмников и силовиков для обороны городов».

По данным ВГА, российские войска продвигаются сразу на нескольких направлениях — в районах Волчанска и Купянска удалось сковать основные силы противника, а на двуречанском направлении создан плацдарм для возможного глубокого охвата украинских позиций.

Продвижение ВС РФ в Харьковской области

Продвижение российских войск в Харьковской области стало одним из ключевых направлений боевых действий осени 2025 года. Активизация наступательных операций началась в начале сентября, когда российские силы перешли к тактике «методичного давления» — постепенного продвижения малыми штурмовыми группами с опорой на артиллерию и беспилотники.

Основные бои развернулись в районах Купянска, Волчанска и Двуречной, где российская армия постепенно продвигается, занимая высоты и опорные пункты, ранее удерживаемые ВСУ. По данным различных источников, за последние недели российским войскам удалось продвинуться на несколько километров на отдельных участках линии соприкосновения.

Цель операций, по оценке военных экспертов, — отодвинуть украинские силы от границы Белгородской области, создать буферную зону и вывести из строя оборонительные рубежи ВСУ, сформированные летом. При этом продвижение идёт без масштабных фронтальных атак — ставка делается на артиллерийское и авиационное превосходство, а также на дроны-камикадзе и корректируемые авиабомбы.

Украинская сторона, в свою очередь, заявляет, что столкнулась с нехваткой резервов и боеприпасов, поскольку значительная часть сил переброшена на другие участки фронта, включая Донецкое направление. В условиях дефицита личного состава Киев усиливает оборону подразделениями теробороны и мобилизованными резервистами.

По оценке военных аналитиков, ситуация в Харьковской области остаётся напряжённой, но контролируемой, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, сумеют ли стороны удержать логистические маршруты и обеспечить ротацию сил. Российская армия, судя по текущей динамике, стремится к закреплению тактических успехов и созданию условий для более глубокого продвижения к линии Оскола и далее вглубь региона.