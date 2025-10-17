Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» нанёс точный удар по позиции украинских тяжёлых беспилотников типа «Лютый» в Харьковской области. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок. По его данным, удар пришёлся по району населённого пункта Мартовое.

Как отметил Котенок, результатом операции стала ликвидация крупной позиции украинских беспилотников. По предварительной информации, уничтожены четыре грузовика, около пятидесяти тяжёлых БПЛА «Лютый» и пять пусковых установок. Кроме того, украинская сторона, по оценке военкора, потеряла до 25 военнослужащих.

Напомним, что в Харьковской области украинские военные находятся в критическом положении. С начала сентября российская армия достигла значительных тактических успехов в регионе, а действия группировок «Север» и «Запад» носят скоординированный характер.