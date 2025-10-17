Российские бойцы освободили Приволье, Песчаное и Тихое

Наши парни продолжают успешное выполнение боевых задач в зоне СВО, активно вытесняя противника. Как сообщили в Минобороны РФ, за прошедшие сутки бойцы освободили три населённых пункта: Приволье, Песчаное и Тихое.

По информации российского оборонного ведомства, Приволье освобождено в Днепропетровской области, а Тихое и Песчаное — в Харьковской области.