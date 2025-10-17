Российские бойцы освободили Приволье, Песчаное и Тихое
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Наши парни продолжают успешное выполнение боевых задач в зоне СВО, активно вытесняя противника. Как сообщили в Минобороны РФ, за прошедшие сутки бойцы освободили три населённых пункта: Приволье, Песчаное и Тихое.
По информации российского оборонного ведомства, Приволье освобождено в Днепропетровской области, а Тихое и Песчаное — в Харьковской области.
Также ранее были освобождены Новопавловка в ДНР и Алексеевка в Днепропетровской области. До этого российские войска группировки «Центр» установили контроль над населённым пунктом Балаган в Донецкой Народной Республике (ДНР). Наши парни продолжают продвигаться в восточных районах населённого пункта Димитров.
