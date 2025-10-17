Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 октября, 09:24

Российские бойцы освободили Приволье, Песчаное и Тихое

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Наши парни продолжают успешное выполнение боевых задач в зоне СВО, активно вытесняя противника. Как сообщили в Минобороны РФ, за прошедшие сутки бойцы освободили три населённых пункта: Приволье, Песчаное и Тихое.

По информации российского оборонного ведомства, Приволье освобождено в Днепропетровской области, а Тихое и Песчаное — в Харьковской области.

Также ранее были освобождены Новопавловка в ДНР и Алексеевка в Днепропетровской области. До этого российские войска группировки «Центр» установили контроль над населённым пунктом Балаган в Донецкой Народной Республике (ДНР). Наши парни продолжают продвигаться в восточных районах населённого пункта Димитров.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
