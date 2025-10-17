Подпольщики взорвали станцию спецсвязи ВСУ в Черниговской области

В Черниговской области ВС РФ подорвали станцию специальной связи оперативного командования «Север» ВСУ. Целью операции было создать хаос и затруднить управление войсками. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель движения Stop Grave.

«Считаем, что задача выполнена. Наш человек из обслуживающей компании подтвердил, что термошкаф, где было оборудование, в результате наших активных действий пришёл в полную негодность. Несколько дней связь была плохая, пришлось затратить много ресурсов на её восстановление», — сказал он.

В операции участвовала группа акций прямого действия (АПД), а станция, которая обслуживала штаб ОК «Север» с мобилизованными из Черниговской области, была выведена из строя. Подрыв крупного узла связи нарушил управление и взаимодействие штаба с подразделениями на линии фронта. Штабы объединенного командования «Север» расположены в Киевской, Сумской и Черниговской областях и принимали участие в попытке вторжения в Курскую область.

Ранее сообщалось, что в Чернигове прогремела серия из трёх взрывов. Властей, причиной могли стать авиаудары по объекту критической инфраструктуры, наносившиеся по одной и той же цели.