6 октября, 12:58

Серия взрывов произошла на объекте критической инфраструктуры в Чернигове

Пожар после взрывов в Чернигове. Обложка © «Общественное Чернигов»

В Чернигове раздалась серия из трёх взрывов. Об этом со ссылкой на сообщения властей пишут местные СМИ.

Предположительно, причиной стали авиаудары, которые наносились по одной и той же цели — объекту критической инфраструктуры.

Чернигов окутало чёрным дымом после ночной атаки Армии России
Вчера вечером стало известно об ударах по Харькову — в городе слышали от 15 до 18 сильных взрывов. Местные заявляют о прилётах в разных частях города и перебоях с электричеством. Вероятно, харьковские энергетические объекты стали целями массированной атаки беспилотников, после того как из города провели обстрел Белгорода.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

