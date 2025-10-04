Чернигов окутало чёрным дымом после ночной атаки Армии России

В Чернигове на севере Украины зафиксированы перебои с электричеством после пожара, вызванного ударами российских беспилотников. Город окутал чёрный дым. Об этом сообщают украинские медиа-ресурсы.

В Чернигове после удара ВС РФ произошёл пожар и отключение электроэнергии. Видео © Telegram / Труха Україна

Ночью в Чернигове прогремели несколько взрывов. Город заволокло чёрным дымом после удара беспилотников Вооружённых сил России. На видео видно, как над жилыми кварталами поднимается высокий столб дыма и языки пламени. Аварийные отключения – у около 50 тысяч человек. В области действует график почасовых отключений 3 через 3.

«Повреждены сразу несколько объектов энергетики в Черниговской области из-за российской атаки», — говорится в сообщении облаэнерго.

Ранее в Сети появились фотографии Чернигова, сделанные после массированных ударов по энергетической инфраструктуре. На кадрах видно обесточенные многоэтажные дома и стаи птиц, которые кружат над городом.