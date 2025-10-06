Предварительно, «Герань-2» атаковали энергетические объекты в Харькове

В пригороде Харькова прозвучало от 15 до 18 мощных взрывов. Жители сообщают о вспышках и дыме в разных частях города, а также перебоях с электричеством. По информации телеграм-канала SHOT, именно оттуда Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли атаковать Белгород вечером в воскресенье.

Жители Харькова сообщили о серии мощных взрывов и перебоях с электричеством. Видео © Telegram / SHOT

Предварительно, взрывы в Харькове прозвучали после ударов БПЛА «Герань-2» по энергетическим объектам. На территории Харьковского канатного завода виден сильный пожар и чёрный дым.

Ранее Life.ru писал, что в Белгородском районе начались перебои с электричеством после обстрелов со стороны ВСУ. Энергетические сети повреждены, все аварийные бригады выехали на место для восстановления подачи электричества. Медучреждения временно работают на резервных источниках питания, обеспечивая непрерывное обслуживание пациентов