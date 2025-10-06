Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 21:04

В Харькове начались перебои со светом после серии взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Жители Харькова сообщили о перебоях с электроснабжением после серии взрывов в разных районах города. Украинские СМИ передают, что город столкнулся не только с отключениями света, но и с масштабным пожаром, вспыхнувшим вечером в воскресенье.

По данным агентства УНИАН, свет периодически исчезает, а горожане делятся впечатлениями и фотографиями из разных районов города.

«Харьковские паблики пишут, что в городе начались перебои со светом», — говорится в сообщении телеграм-канала агентства.

Украинское издание «Страна.ua» также сообщило о сильном пожаре, который разгорелся в городе в тот же вечер.

В Белгороде начались перебои с электричеством после атаки ВСУ
В Белгороде начались перебои с электричеством после атаки ВСУ

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что после 10 октября Вооружённые силы России могут увеличить частоту ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Градоначальник отметил, что российские войска активизируют «‎ударов возмездия» по энергетике, что может привести к новым веерным отключениям света.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar