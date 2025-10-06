В Харькове начались перебои со светом после серии взрывов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Жители Харькова сообщили о перебоях с электроснабжением после серии взрывов в разных районах города. Украинские СМИ передают, что город столкнулся не только с отключениями света, но и с масштабным пожаром, вспыхнувшим вечером в воскресенье.
По данным агентства УНИАН, свет периодически исчезает, а горожане делятся впечатлениями и фотографиями из разных районов города.
«Харьковские паблики пишут, что в городе начались перебои со светом», — говорится в сообщении телеграм-канала агентства.
Украинское издание «Страна.ua» также сообщило о сильном пожаре, который разгорелся в городе в тот же вечер.
Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что после 10 октября Вооружённые силы России могут увеличить частоту ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Градоначальник отметил, что российские войска активизируют «ударов возмездия» по энергетике, что может привести к новым веерным отключениям света.
