В Харькове начались перебои со светом после серии взрывов

Жители Харькова сообщили о перебоях с электроснабжением после серии взрывов в разных районах города. Украинские СМИ передают, что город столкнулся не только с отключениями света, но и с масштабным пожаром, вспыхнувшим вечером в воскресенье.

По данным агентства УНИАН, свет периодически исчезает, а горожане делятся впечатлениями и фотографиями из разных районов города.

«Харьковские паблики пишут, что в городе начались перебои со светом», — говорится в сообщении телеграм-канала агентства.

Украинское издание «Страна.ua» также сообщило о сильном пожаре, который разгорелся в городе в тот же вечер.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что после 10 октября Вооружённые силы России могут увеличить частоту ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Градоначальник отметил, что российские войска активизируют «‎ударов возмездия» по энергетике, что может привести к новым веерным отключениям света.