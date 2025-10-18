Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 05:32

«Вернётся с приветом»: В сети бойцов «Ахмата» угодил новенький украинский дрон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Военнослужащие ВС РФ из «батальона Вахи» спецназа «Ахмат» решили не уничтожать украинский дрон, залетевший к ним на позиции. БПЛА угодил в защитную сетку, поэтому его взяли целым. Об этом сообщает телеграм-канал подразделения.

Бойцы «Ахмата» поймали украинский дрон. Видео © Telegram / СпН «АХМАТ» Батальон «ВАХА»

Аккуратно освободив дрон, военные осмотрели его и отправили на перепрошивку. Теперь он начнёт приносить пользу уже российской армии. По замыслу бойцов «Ахмата», после перенастройки БПЛА вернётся в район запуска, но уже с «подарком» для прежних хозяев.

«Дрон-камикадзе ждёт перепрошивки, после которой вернётся к своим бывшим хозяевам — но уже с нашим «приветом» и с их координатами», — рассказали военные.

Запад снабжает ВСУ списанным оружием времён Второй мировой войны
Запад снабжает ВСУ списанным оружием времён Второй мировой войны

Ранее Life.ru рассказал, что российские солдаты начали использовать на фронте рыболовные сети, которые, как оказалось, отлично справляются с дронами. Их натягивают на позициях, чтобы беспилотники там просто застревали при попытке нанести удар.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar