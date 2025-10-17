Солдатская смекалка: Бойцы СВО нашли нестандартный метод борьбы с дронами ВСУ

Российские военнослужащие в зоне СВО применяют нестандартные, но эффективные методы противодействия беспилотным летательным аппаратам ВСУ, используя обычные рыболовные сети. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своём Telegram-канале, подчеркнув, что подобные инициативы демонстрируют превосходство смекалки наших бойцов над стандартными натовскими вооружениями.

«Им нужны рыболовные сети, которые они натягивают вдоль дорог для защиты от дронов. Довёл информацию до руководства предприятия. Там отреагировали оперативно, контакт с парнями установлен. Уверен, результат будет», — написал парламентарий.

Иванов пояснил, что к нему обратилась сестра военнослужащего, выполняющего задачи на Курском направлении. Она рассказала об успешном опыте применения бойцами рыболовных сетей для защиты позиций от вражеских беспилотников и попросила помочь с доставкой дополнительных партий этого необычного, но действенного средства обороны. Депутат оперативно наладил взаимодействие с профильным предприятием для обеспечения военных необходимым количеством сетей.

Ранее стало известно о масштабных российских ударах, направленных против украинской военной инфраструктуры. Были атакованы объекты ВПК, склады ракет и артиллерии, а также пункты снабжения. Кроме того, под удар попали временные позиции украинских войск и иностранных наёмников в 142 районах.