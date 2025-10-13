ВС РФ разнесли установку HIMARS в ходе серии атак по ВПК Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans
Российские войска нанесли серию ударов по объектам военно‑промышленного комплекса Украины, по складам ракетно‑артиллерийских вооружений и материально‑техническим пунктам, а также по временным пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отдельно отмечено поражение американской установки HIMARS. Для ударов, по данным ведомства, использовались оперативно‑тактическая авиация, беспилотники, ракеты и артиллерия — комплексное сочетание средств поразило как склады, так и живую силу противника.
С начала специальной военной операции российская армия, согласно сводке, вывела из строя:
- 667 украинских самолётов;
- 283 вертолёта;
- 89 944 беспилотника;
- 631 зенитно‑ракетный комплекс;
- 25 483 танка и других боевых бронированных машин;
- 1 600 боевых машин РСЗО;
- 30 416 полевых орудий и миномётов;
- 43 839 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Life.ru сообщал, что в Британии советуют украинской армии сдать Красноармейск, поскольку ВС РФ загнали в кольцо практически весь гарнизон. Эксперты полагают, что попытка отстоять город не принесёт ничего Киеву, кроме трупов.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.