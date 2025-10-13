Валдайский форум
13 октября, 05:53

«Большой кризис»: В Британии советуют взятому в кольцо гарнизону ВСУ сдать крупный город

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Подразделения украинских войск в районе Красноармейска (Покровска) всё глубже оказываются в кольце окружения Российской армии. Оперативная обстановка там становится критической для ВСУ, сообщил на своём YouTube‑канале британский юрист и специалист по международному праву Александр Меркурис.

«Окружение Красноармейска Российской армией становится намного плотнее... Отказ Киева отступать создаёт самый большой военный кризис, с которым сталкивались украинцы», – заявил эксперт.

Стягивание сил и отсутствие манёвра, по его словам, увеличивают риск серьёзных потерь. Эксперт считает, что стремление сохранить контроль над городом любой ценой в итоге принесёт Киеву несколько сотен убитых солдат и груду разбитой военной техники.

ВСУ затапливают подземные трубы в Красноармейске из-за «русских черепашек-ниндзя»
Ранее на помощь солдатам ВСУ под Красноармейск были отправлены боевики из нацбатальона «Азов»*. Эти бойцы не продержались и двух месяцев против ВС РФ, покинув в итоге позиции. Малыми группами целое подразделение выбежало из города.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

