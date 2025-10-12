Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 октября, 06:50

ВСУ затапливают подземные трубы в Красноармейске из-за «русских черепашек-ниндзя»

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Чтобы остановить продвижение российских штурмовых групп, ВСУ срочно затопили все канализационные коллекторы в Красноармейске (Покровске). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

ВСУ срочно затопили все канализационные коллекторы. Видео © Telegram / Mash

Сейчас город окружён более чем на 70%, в том числе благодаря действиям «русских черепашек-ниндзя» — небольших групп, которые проникают в тыл врага через канализацию, нейтрализуют противника и занимают его позиции. ВСУ пытаются остановить эту тактику, экстренно затапливая канализационные трубы водой, забивая их строительным мусором и заваривая люки.

Известно, что российские подразделения уже находятся в центре города, в районе Красноармейского суда, и контролируют ряд объектов, включая школу, индустриальный институт, педагогическое училище, гимназию, а также здания райисполкома и горисполкома. ВСУ отступают к северу, пытаясь организовать оборону.

Подкрепление из «азовцев»* бросило бойцов ВСУ и бежало из Красноармейска
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска, расположенного в ДНР. Населённый пункт Родинское находится в окружении, идёт зачистка от вражеских формирований.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Афонина
