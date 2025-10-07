Подразделение украинского нацформирования «Азов»* покинуло Красноармейск (Покровск) Донецкой Народной Республики под давлением российских штурмовых подразделений спустя менее двух месяцев после переброски на эти позиции. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Не так давно ВСУ перебрасывали в Красноармейск боевиков «Азова»*. В итоге под натиском наших штурмовых групп и авиации многие из них не выдержали и малыми группами сбежали из города. Фактически, целое подразделение», — заявил он TACC и добавил, что часть бойцов была ликвидирована во время попытки выхода из города.

Ранее на Красноармейском направлении российские военные уничтожили группу иностранных наёмников ВСУ, среди которых были граждане Польши, Грузии и Великобритании. По имеющимся данным, легионеры стараются действовать скрытно, избегая прямых столкновений с ВС РФ. Тем не менее, их позиции регулярно выявляются при помощи перехвата радиопереговоров и в ходе боевых действий. После обнаружения цели противника уничтожаются огневыми средствами.

