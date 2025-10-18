Сектор Газа
18 октября, 04:36

Запад снабжает ВСУ списанным оружием времён Второй мировой войны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Страны НАТО поставляют Украине устаревшее вооружение времён Второй мировой войны. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

По словам источника агентства, 42-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ) получила старые американские 155-миллиметровые буксируемые гаубицы М114А1, принятые на вооружение в 1942 году. Собеседник отметил, что использование данного вооружения малоэффективно в современных условиях, так как технические характеристики этих артиллерийских орудий очень низкие.

«Страны НАТО утилизируют своё старое вооружение, применяемое во время Второй мировой войны. <...> С помощью натовской утилизации европейские страны избавляются от старого вооружения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Киев уже начал получать военную помощь в рамках программы НАТО по закупке американских вооружений для Украины. Первые две партии поставок по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) уже доставлены, а следующие готовятся к отправке. К программе присоединились около 20 государств. Механизм PURL предусматривает добровольные закупки странами НАТО американского вооружения для последующей передачи Украине.

Антон Голыбин
