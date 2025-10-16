Украине передали первые партии оружия в рамках программы НАТО

Киев уже начал получать военную помощь в рамках программы НАТО по закупке американских вооружений для Украины. Данное заявление сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Агентство уточняет, что первые две партии поставок по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) уже доставлены, а следующие готовятся к отправке. Данный механизм был запущен в августе и предусматривает добровольные закупки странами НАТО американского вооружения для последующей передачи Украине. К программе присоединились примерно 20 государств.

Напомним, что 17 октября ожидается окончательное решение о передаче Украине ракет Tomahawk, поскольку в этот день состоится встреча главаря киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме. В МИД Польши эту идею одобрили и призвали бить оружием по российским нефтеперерабатывающим заводам.