Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 08:05

Трамп решил создать фонд для помощи Украине за счёт пошлин на китайские товары

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Газета Telegraph сообщает о наличии у американского президента США Дональда Трампа амбициозного плана по формированию так называемого «фонда победы» для Украины. Уникальность этой инициативы заключается в предлагаемом источнике финансирования: по данным издания, хозяин Белого дома намерен обеспечить наполнение этого фонда за счёт введения новых и существующих американских пошлин в отношении Китайской Народной Республики.

Указано, что Трамп якобы поручил своему министру финансов Скотту Бессенту представить этот план европейским партнерам. Это должно было произойти в преддверии запланированного визита Владимира Зеленского в Вашингтон, который должен состояться в ближайшую пятницу.

СМИ узнали, что позицию Трампа по Украине изменило освещение саммита на Аляске
СМИ узнали, что позицию Трампа по Украине изменило освещение саммита на Аляске

Ранее Дональд Трамп заявил, что его запланированная встреча с Си Цзиньпином, по всей видимости, потеряла свою актуальность. Он обвинил Китай в создании монополии на рынке магнитов и других металлов, что ставит мир в уязвимое положение. Трамп также отметил, что Соединённые Штаты готовы к серьёзному экономическому противостоянию и имеют в своём распоряжении различные контрмеры. Кроме того, с 1 ноября текущего года США введут 100-процентные пошлины на китайские товары, в дополнение к уже существующим тарифам.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Китай
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar