Трамп решил создать фонд для помощи Украине за счёт пошлин на китайские товары

Газета Telegraph сообщает о наличии у американского президента США Дональда Трампа амбициозного плана по формированию так называемого «фонда победы» для Украины. Уникальность этой инициативы заключается в предлагаемом источнике финансирования: по данным издания, хозяин Белого дома намерен обеспечить наполнение этого фонда за счёт введения новых и существующих американских пошлин в отношении Китайской Народной Республики.

Указано, что Трамп якобы поручил своему министру финансов Скотту Бессенту представить этот план европейским партнерам. Это должно было произойти в преддверии запланированного визита Владимира Зеленского в Вашингтон, который должен состояться в ближайшую пятницу.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его запланированная встреча с Си Цзиньпином, по всей видимости, потеряла свою актуальность. Он обвинил Китай в создании монополии на рынке магнитов и других металлов, что ставит мир в уязвимое положение. Трамп также отметил, что Соединённые Штаты готовы к серьёзному экономическому противостоянию и имеют в своём распоряжении различные контрмеры. Кроме того, с 1 ноября текущего года США введут 100-процентные пошлины на китайские товары, в дополнение к уже существующим тарифам.