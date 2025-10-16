Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 07:09

СМИ узнали, что позицию Трампа по Украине изменило освещение саммита на Аляске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Причиной изменения позиции американского лидера Дональда Трампа по отношению к Украине могло стать недовольство освещением саммита на Аляске. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

«По словам инсайдера, освещение в СМИ саммита на Аляске, названного «триумфом Путина», вызвало гнев Трампа», — говорится в материале.

На изменение позиции Трампа также повлияло недовольство визитом Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Китай, а также попытки представителей киевского режима исправить ошибки в отношениях с президентом США. По словам одного из инсайдеров, Офис Зеленского привык к особому вниманию со стороны мировых лидеров, однако Трамп показал, что «место здесь только для одной дивы — для меня», что вызвало скандал в Овальном кабинете.

«Мало доверяют»: Украинцы не верят в успех встречи Зеленского и Трампа
«Мало доверяют»: Украинцы не верят в успех встречи Зеленского и Трампа

Ранее Дональд Трамп заявил о своей уверенности в желании президента России Владимира Путина разрешить конфликт на Украине. Он отметил, что конфликт «относительно простой для урегулирования» и подчеркнул, что ожидал победы России на Украине в течение первой недели после начала боевых действий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Путин
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar