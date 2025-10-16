СМИ узнали, что позицию Трампа по Украине изменило освещение саммита на Аляске
Причиной изменения позиции американского лидера Дональда Трампа по отношению к Украине могло стать недовольство освещением саммита на Аляске. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.
«По словам инсайдера, освещение в СМИ саммита на Аляске, названного «триумфом Путина», вызвало гнев Трампа», — говорится в материале.
На изменение позиции Трампа также повлияло недовольство визитом Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Китай, а также попытки представителей киевского режима исправить ошибки в отношениях с президентом США. По словам одного из инсайдеров, Офис Зеленского привык к особому вниманию со стороны мировых лидеров, однако Трамп показал, что «место здесь только для одной дивы — для меня», что вызвало скандал в Овальном кабинете.
Ранее Дональд Трамп заявил о своей уверенности в желании президента России Владимира Путина разрешить конфликт на Украине. Он отметил, что конфликт «относительно простой для урегулирования» и подчеркнул, что ожидал победы России на Украине в течение первой недели после начала боевых действий.
