Трамп считает, что Путин заинтересован в разрешении конфликта на Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил о своей уверенности в желании российского лидера Владимира Путина разрешить конфликт на Украине. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Белом доме.

«Президент Путин, думаю, хочет, чтобы это было сделано», — отметил республиканец. Он также охарактеризовал конфликт как «относительно простой для урегулирования».

А ранее Трамп заявил, что Украина хочет начать наступательные действия. А отвечая на вопрос о поставках Украине вооружений помимо ракет Tomahawk, хозяин Белого дома отметил, что изучает «другие варианты» и примет решение позже. Республиканец уточнил, что на встрече с главарём киевского режима Владимиром Зеленским 17 октября намерен обсудить конфликт, не раскрывая подробностей предстоящего разговора.