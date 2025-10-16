Сектор Газа
15 октября, 21:41

Трамп заявил, что Украина может готовиться к наступлению

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Украина хочет начать наступательные действия. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с главой ФБР Кашем Пателем.

Отвечая на вопрос о поставках Украине вооружений помимо ракет Tomahawk, хозяин Белого дома отметил, что изучает «другие варианты» и примет решение позже. Республиканец уточнил, что на встрече с главарём киевского режима Владимиром Зеленским 17 октября намерен обсудить конфликт, не раскрывая подробностей предстоящего разговора.

«Они хотят пойти в наступление», — подчеркнул президент США.

«Катастрофическая ситуация»: Масштабы дезертирства в одной из бригад ВСУ вышли из-под контроля
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил, что в рамках инициативы по противовоздушной обороне его страна выделит 500 миллионов евро на приобретение Киевом американского вооружения. Берлин также направит Киеву свыше 2 миллиардов евро для удовлетворения неотложных потребностей, доведя общий объём своей помощи в этом году до 9 миллиардов евро. В рамках программы PURL, направленной на финансирование украинской армии, к Германии присоединились Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

