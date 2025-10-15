Критический уровень дезертирства в 125-й тяжёлой механизированной бригаде Вооружённых сил Украины обусловлен с тем, что командование переводит служащих ремонтных подразделений в штурмовые группы. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на неназванный источник в силовых структурах России.

«Катастрофическая ситуация с дезертирством в 125-й тяжёлой механизированной бригаде связана с тем, что военнослужащих ремонтных подразделений переводят в штурмовые группы: в результате в подразделении снижается количество и механиков, и пехотинцев», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что за всё время боевых действий на Украины из рядов ВСУ дезертировало около 285 тысяч военнослужащих. Однако, как отмечает официальный представитель МИД России Мария Захарова, реальное число дезертиров может быть намного выше. Согласно оценкам наблюдателей, ряды украинской армии покинули порядка 1,5 миллиона человек.