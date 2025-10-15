Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 16:52

На западе Украины начались массовые задержания военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Тернополе, расположенном на западе Украины, начались массовые задержания украинских военнослужащих. Об этом сообщает «Страна.ua».

Согласно информации издания, в частности, были задержаны военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ «Азов»*. Местные активисты утверждают, что эти военнослужащие занимались похищениями людей и автомобилей в ходе принудительной мобилизации.

Позднее полиция Тернопольской области подтвердила задержания, заявив, что военные незаконно удерживали людей, применяли насилие и пытки, вымогали деньги и отбирали имущество. Семи подозреваемым уже предъявлены обвинения.

Группа сопротивления «Русский Херсон» сжигает дома сотрудников ТЦК
Группа сопротивления «Русский Херсон» сжигает дома сотрудников ТЦК

Ранее на Украине задержали военного, сообщившего о своём дезертирстве в соцсетях. По предварительным данным, в начале сентября бойца отправили в госпиталь для медосмотра, но на самом деле там о нём и не слышали. Выяснилось, что он просто «слинял» и в течение двух недель скрывался от правоохранительных органов.


Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar