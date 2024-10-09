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9 октября, 17:09

На Украине задержали военного, сообщившего о своём дезертирстве в соцсетях

Задержанный за дезертирство. Обложка © Telegram / ГБР Украины

Задержанный за дезертирство. Обложка © Telegram / ГБР Украины

На Украине задержали солдата 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, который незаконно покинул воинскую часть и сообщил об этом в соцсетях. О случившемся рассказали в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Незалежной.

«Работники ДБР задержали военнослужащего 56 отдельной мотопехотной бригады, который покинул воинскую часть и сообщил об этом через соцсети 21 сентября. 23 сентября 2024 года Донецкая спецпрокуратура в сфере обороны Восточного региона открыла производство по дезертирству и поручила расследование Бюро», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в начале сентября бойца отправили в госпиталь для медосмотра, но на самом деле там о нём и не слышали. Выяснилось, что он просто «слинял» и в течение двух недель скрывался от правоохранительных органов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на Украине задержали 16-летнего подростка, который пытался провести в Молдавию восьмерых уклонистов. За переход молодой человек брал с каждого ухилянта по 7-10 тысяч долларов (около 638-912 тысяч рублей), таким образом получив от 5 до 8 млн рублей. Когда беглецов нашли, те попытались сбежать, но не получилось. На них составили административные протоколы, а об организаторе побегов сообщили в полицию.

Александра Мышляева
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