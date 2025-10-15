В Херсонской области активисты «Русского Херсона» поджигают жилища сотрудников территориальных центров комплектования (аналог военкоматов). Об этом пророссийское подполье заявило ТАСС.

«Партизаны вычислили место проживания одного сотрудника ТЦК в Херсонской области и подожгли его дом», — сказал собеседник агентства.

В августе пророссийские подпольные источники передали информацию о том, что сотрудники ТЦК использовали огнестрельное оружие в отношении жителей Херсонской и Запорожской областей. Отмечалось также, что напряжённость в отношениях между местным населением и военкомами возросла.

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК в последнее время стали призывать даже людей с наркотической зависимостью и тяжёлыми заболеваниями, такими как туберкулез. Один из украинцев уже несколько месяцев находится в черкасском военкомате, где его пытаются распределить в различные воинские части, однако из-за проблем со здоровьем никуда не берут.