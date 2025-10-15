Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 09:34

Группа сопротивления «Русский Херсон» сжигает дома сотрудников ТЦК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mattias Bokinge

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mattias Bokinge

В Херсонской области активисты «Русского Херсона» поджигают жилища сотрудников территориальных центров комплектования (аналог военкоматов). Об этом пророссийское подполье заявило ТАСС.

«Партизаны вычислили место проживания одного сотрудника ТЦК в Херсонской области и подожгли его дом», — сказал собеседник агентства.

В августе пророссийские подпольные источники передали информацию о том, что сотрудники ТЦК использовали огнестрельное оружие в отношении жителей Херсонской и Запорожской областей. Отмечалось также, что напряжённость в отношениях между местным населением и военкомами возросла.

Загаженные дыры и кровь: Появились кадры из «‎адского» ТЦК в самом сердце Украины
Загаженные дыры и кровь: Появились кадры из «‎адского» ТЦК в самом сердце Украины

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК в последнее время стали призывать даже людей с наркотической зависимостью и тяжёлыми заболеваниями, такими как туберкулез. Один из украинцев уже несколько месяцев находится в черкасском военкомате, где его пытаются распределить в различные воинские части, однако из-за проблем со здоровьем никуда не берут.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar