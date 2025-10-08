На Украине военкоматы начали забирать даже людей с болезнями, такими как туберкулёз и наркомания, а также бездомных. Это заявил украинец Василий Ветрянкин, который месяцы проводит в Черкасском ТЦК (военкомате) из-за проблем со здоровьем.

Мужчина утверждает, что его похитили и признали годным к службе в ВСУ без медицинской комиссии.

«Меня начали возить в разные воинские части по Украине, чтобы «пристроить», но из-за проблем со здоровьем в большинстве случаев меня не принимали. В двух случаях уже собирались оформить в часть», — приводит слова Ветрянкина украинское издание «Страна.ua».

По словам мобилизованного, он неоднократно слышал угрозы в свой адрес. Мужчина подал заявления в полицию и прокуратуру, но пока это не дало результатов. По словам мужчины, в военкомате находится много больных людей, которым не предоставляют необходимые лекарства. Он также отметил, что привозят людей с открытой формой туберкулёза.

«Условия содержания античеловеческие, отношение хуже, чем к животным», — добавил мобилизованный.