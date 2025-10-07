Валдайский форум
На Украине двое в «гражданке» молча бусифицировали селянина на глазах у соседей, потеряв его штаны

В селе Чумаки Днепропетровской области насильно мобилизовали местного жителя. Сделанное свидетелями происшествия видео публикуют украинские СМИ.

Бусификация в Чумаках. Видео © Время.ua

На записи видно, как несколько человек в гражданской одежде, без нагрудной камеры и военной формы, тащат по земле местного жителя и насильно заталкивают его в микроавтобус. Очевидцы бранят похитителей, но не вмешиваются, поэтому «бусифицированного» запирают в автобусе.

Митрополит УПЦ рассказал в ООН о зверствах ТЦК против священников на Украине
Митрополит УПЦ рассказал в ООН о зверствах ТЦК против священников на Украине

А вчера украинские военкомы увезли супруга сыгравшей в «Сватах» актрисы Елены Бондаревой-Репиной. Артистка прославилась русофобскими заявлениями, однако после того, как беда пришла в её семью, стала называть сотрудников ТЦК фашистами.

