6 октября, 17:48

Митрополит УПЦ рассказал в ООН о зверствах ТЦК против священников на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Священнослужители Украинской православной церкви могут получить отсрочку от призыва только при переходе в созданную властями Православную церковь Украины, что является формой давления на религиозное сообщество. С таким заявлением к Совету ООН по правам человека обратился митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев), которому украинский суд запретил выезд для личного участия в заседании.

По информации пресс-службы УПЦ, иерарх в своём обращении к дипломатам отметил, что, согласно церковным канонам, священники не могут воевать в качестве солдат, однако на Украине клириков его церкви все равно призывают в армию. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация выглядит как прямая дискриминация.

«Сейчас ситуация в Украине выглядит так: если священнослужитель УПЦ переходит в другую привилегированную властями конфессию, он немедленно получает отсрочку от мобилизации. В противном случае его отправляют на войну как обычного солдата», заявил митрополит.

Ранее сообщалось, что Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести сообщила о своём официальном заключении о наличии связи между Украинской Православной Церковью (УПЦ) и Русской Православной Церковью (РПЦ). На основании этого решения суд может вынести запрет на деятельность УПЦ.

