Сотрудники ТЦК похитили настоятеля храма УПЦ в Белой Церкви под Киевом

По данным источника канала, настоятель Свято-Георгиевского храма-часовни был похищен по пути из дома в церковь. На данный момент его местоположение неизвестно.

Ранее Life.ru писал, что на Украине произошёл похожий инцидент с батюшкой-блогером из Черкасской области. Мужчина пытался отбиться от военкомата топором и газовым баллончиком. По официальной версии, священник несколько раз ударил сотрудника ТЦК по голове и распылил газ, но это не помешало военкомату задержать потенциального призывника.