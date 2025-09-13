Единый день голосования
12 сентября, 22:32

Сотрудники ТЦК похитили настоятеля храма УПЦ в Белой Церкви под Киевом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

В Белой Церкви Киевской области сотрудники территориального центра комплектования задержали священнослужителя канонической Украинской православной церкви Вадима Оляницкого. Об этом сообщил телеграм-канал «Первый Казацкий».

По данным источника канала, настоятель Свято-Георгиевского храма-часовни был похищен по пути из дома в церковь. На данный момент его местоположение неизвестно.

На Украине мобилизовали карлика
Ранее Life.ru писал, что на Украине произошёл похожий инцидент с батюшкой-блогером из Черкасской области. Мужчина пытался отбиться от военкомата топором и газовым баллончиком. По официальной версии, священник несколько раз ударил сотрудника ТЦК по голове и распылил газ, но это не помешало военкомату задержать потенциального призывника.

