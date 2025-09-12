Украинский батюшка-блогер пытался отбиться от военкома топором и газовым баллончиком

На Украине Черкасский областной ТЦК (военкомат) сообщил, что мужчина напал с топором на военкома, который хотел проверить его документы. Украинец якобы нанёс несколько ударов по голове сотруднику, после чего прыснул в него из газового баллончика. Однако потенциального призывника всё равно поймали.

«Во время задержания у подозреваемого также нашли ещё и предмет, похожий на пистолет, который он прятал в пакете», — добавили в ТЦК.

Личность задержанного в Черкассах мужчины не раскрывается, однако украинские СМИ пишут, что речь идёт об Андрее Шимановиче. Он служит священником, и в 2024 году вернулся из ПЦУ в каноническую Церковь. Также его знают, как православного блогера.