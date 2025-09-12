Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 09:06

Украинский батюшка-блогер пытался отбиться от военкома топором и газовым баллончиком

Священник и блогер Шиманович пытался топором отбиться от ТЦК в Черкассах

Обложка © Страна.ua

Обложка © Страна.ua

На Украине Черкасский областной ТЦК (военкомат) сообщил, что мужчина напал с топором на военкома, который хотел проверить его документы. Украинец якобы нанёс несколько ударов по голове сотруднику, после чего прыснул в него из газового баллончика. Однако потенциального призывника всё равно поймали.

«Во время задержания у подозреваемого также нашли ещё и предмет, похожий на пистолет, который он прятал в пакете», — добавили в ТЦК.

Личность задержанного в Черкассах мужчины не раскрывается, однако украинские СМИ пишут, что речь идёт об Андрее Шимановиче. Он служит священником, и в 2024 году вернулся из ПЦУ в каноническую Церковь. Также его знают, как православного блогера.

Секрет мясников: как Зеленский собрался «перемолоть» на фронте 122 тысячи украинцев
Секрет мясников: как Зеленский собрался «перемолоть» на фронте 122 тысячи украинцев

Ранее Life.ru писал, что в Харькове сотрудники военкомата мобилизовали мужчину с умственной отсталостью. Дмитрия Ефименко, у которого пожизненный диагноз олигофрения, отправили на военно-врачебную комиссию без обследования. Сотрудники военкомата посчитали его годным для службы в ВСУ и подписали за него все необходимые документы.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar