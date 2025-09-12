Украинский батюшка-блогер пытался отбиться от военкома топором и газовым баллончиком
Священник и блогер Шиманович пытался топором отбиться от ТЦК в Черкассах
Обложка © Страна.ua
На Украине Черкасский областной ТЦК (военкомат) сообщил, что мужчина напал с топором на военкома, который хотел проверить его документы. Украинец якобы нанёс несколько ударов по голове сотруднику, после чего прыснул в него из газового баллончика. Однако потенциального призывника всё равно поймали.
«Во время задержания у подозреваемого также нашли ещё и предмет, похожий на пистолет, который он прятал в пакете», — добавили в ТЦК.
Личность задержанного в Черкассах мужчины не раскрывается, однако украинские СМИ пишут, что речь идёт об Андрее Шимановиче. Он служит священником, и в 2024 году вернулся из ПЦУ в каноническую Церковь. Также его знают, как православного блогера.
Ранее Life.ru писал, что в Харькове сотрудники военкомата мобилизовали мужчину с умственной отсталостью. Дмитрия Ефименко, у которого пожизненный диагноз олигофрения, отправили на военно-врачебную комиссию без обследования. Сотрудники военкомата посчитали его годным для службы в ВСУ и подписали за него все необходимые документы.