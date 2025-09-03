Мессенджер MAX
Регион
3 сентября, 20:53

Умственно отсталого мужчину мобилизовали в ряды ВСУ, подделав за него подписи в документах

Страна.ua: В Харькове мобилизован мужчина с умственной отсталостью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

В Харькове сотрудники военкомата мобилизовали мужчину с умственной отсталостью. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Дмитрия Ефименко, у которого пожизненный диагноз олигофрения, отправили на военно-врачебную комиссию без обследования. Сотрудники военкомата подписали за него все необходимые документы. Сейчас мужчина находится в учебном центре.

«В Харькове мобилизовали Дмитрия Ефименко, у которого пожизненный диагноз олигофрения. <...> Ефименко отправили на ВВК без обследования, документы подписали за него сотрудники. Сейчас Дмитрий находится в учебке», — уточняет издание.

На Украине мобилизовали многодетного священника УПЦ во время крестного хода

Ранее в Запорожье сотрудники военкомата мобилизовали 28-летнего отца-одиночку прямо на блокпосту. Его семилетние дети остались на обочине дороги. По словам сестры мобилизованного, военные проигнорировали просьбы об отсрочке, заявив, что отец должен идти воевать, а дети — сначала в больницу на две недели, а затем — в интернат. Владимир Страхов один воспитывает близнецов после того, как их мать оставила семью. После мобилизации отец проходит базовую общевойсковую подготовку. Сестра оформила временную опеку над детьми.

