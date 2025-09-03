Умственно отсталого мужчину мобилизовали в ряды ВСУ, подделав за него подписи в документах

Дмитрия Ефименко, у которого пожизненный диагноз олигофрения, отправили на военно-врачебную комиссию без обследования. Сотрудники военкомата подписали за него все необходимые документы. Сейчас мужчина находится в учебном центре.

Ранее в Запорожье сотрудники военкомата мобилизовали 28-летнего отца-одиночку прямо на блокпосту. Его семилетние дети остались на обочине дороги. По словам сестры мобилизованного, военные проигнорировали просьбы об отсрочке, заявив, что отец должен идти воевать, а дети — сначала в больницу на две недели, а затем — в интернат. Владимир Страхов один воспитывает близнецов после того, как их мать оставила семью. После мобилизации отец проходит базовую общевойсковую подготовку. Сестра оформила временную опеку над детьми.