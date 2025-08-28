Украинские власти официально признали УПЦ аффилированной с РПЦ

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) заявила, что якобы официально установила связь между Украинской Православной Церковью (УПЦ) и Русской Православной Церковью (РПЦ). Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУЭСС.

«ГСУЭСС признала УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой на Украине запрещена», — говорится в сообщении, в котором уточняется, что речь идёт об РПЦ.

На основании этого решения может быть осуществлён полный запрет канонической церкви через суд.