Украинские власти официально признали УПЦ аффилированной с РПЦ
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) заявила, что якобы официально установила связь между Украинской Православной Церковью (УПЦ) и Русской Православной Церковью (РПЦ). Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУЭСС.
«ГСУЭСС признала УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой на Украине запрещена», — говорится в сообщении, в котором уточняется, что речь идёт об РПЦ.
На основании этого решения может быть осуществлён полный запрет канонической церкви через суд.
