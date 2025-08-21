В Киево-Печерской лавре обнаружили сваленные под лестницей мощи святых

В сети появились кадры из Киево-Печерской лавры, где в одной из подсобных комнат под лестницей оказались в беспорядке сложены раки с мощами Преподобных Печерских.

Именно так, по сообщениям СМИ, сотрудники лаврского заповедника «хранят» святыни. Рака с останками святых была оставлена среди других предметов без должного почтения. Верующие назвали происходящее попранием святыни и требуют разбирательства.

Мощи Киево-Печерских святых являются одной из главных святынь православного мира. Они покоятся в Ближних и Дальних пещерах лавры, куда на протяжении веков приходят паломники из разных стран. Считается, что мощи преподобных обладают особой благодатью и помогают верующим в молитве. Их почитание занимает особое место в духовной традиции Русской православной церкви.