В Киево-Печерской лавре обнаружили сваленные под лестницей мощи святых
Обложка © Telegram-канал «Одигітрия»
В сети появились кадры из Киево-Печерской лавры, где в одной из подсобных комнат под лестницей оказались в беспорядке сложены раки с мощами Преподобных Печерских.
Именно так, по сообщениям СМИ, сотрудники лаврского заповедника «хранят» святыни. Рака с останками святых была оставлена среди других предметов без должного почтения. Верующие назвали происходящее попранием святыни и требуют разбирательства.
Мощи Киево-Печерских святых являются одной из главных святынь православного мира. Они покоятся в Ближних и Дальних пещерах лавры, куда на протяжении веков приходят паломники из разных стран. Считается, что мощи преподобных обладают особой благодатью и помогают верующим в молитве. Их почитание занимает особое место в духовной традиции Русской православной церкви.
Напомним, что ещё прошлым летом на Украине был принят закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ, как «религиозной организации», связанной с Россией. С тех пор в стране усилились гонения на верующих и преследования духовенства, а также происходит разграбление святынь. Так, в марте верующих и братию Киево-Печерской лавры лишили доступа к пещерам с мощами.